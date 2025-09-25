Силы ПВО сбили семь дронов ВСУ над Белгородской и Брянской областями

До этого Минобороны сообщало, что за ночь дежурные силы ПВО ликвидировали 55 украинских беспилотников. С 23:00 мск 24 сентября до 07:00 мск 25 сентября было уничтожено 45 дронов. Атаки отражались в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму, а также над акваториями Черного и Азовского морей.