Силы ПВО сбили семь дронов ВСУ над Белгородской и Брянской областями

Ведомости

Российские системы противовоздушной обороны за пять часов уничтожили семь беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военных, с 15:00 до 20:00 мск было сбито пять дронов над Белгородской областью и два – над Брянской.

До этого Минобороны сообщало, что за ночь дежурные силы ПВО ликвидировали 55 украинских беспилотников. С 23:00 мск 24 сентября до 07:00 мск 25 сентября было уничтожено 45 дронов. Атаки отражались в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

25 сентября губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил о попытке атаки беспилотником Курской АЭС-2. Дрон задел одно из зданий, фасад которого был поврежден осколками. Пострадавших не было, станция продолжает работать в штатном режиме.

