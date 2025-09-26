Газета
Южная Корея открыла предупредительный огонь по кораблю КНДР

Южная Корея произвела предупредительные выстрелы, заметив северокорейское торговое судно, которое ненадолго пересекло северную ограничительную линию в Желтом море – де-факто морскую границу между двумя странами. Об этом пишет Yonhap.

Уточняется, что корабль КНДР нарушил морскую границу в районе пограничного острова Пэннендо в Южной Корее около 05:00 26 сентября (23:00 мск 25 сентября). Как сообщили южнокорейские военные, после предупредительного огня судно покинуло воды страны.

1 августа министр иностранных дел Республики Кореи Чо Хен и американский госсекретарь Марко Рубио заявили, что Южная Корея и США стремятся к денуклеаризации КНДР. 22 сентября председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын сообщил, что готов к переговорам с США, если они откажутся от «нереальных» идей о денуклеаризации. В этот же день он заявил, что его страна приобрела новые секретные виды оружия.

