Хуситы ударили по Израилю баллистической ракетой

16 сентября Израиль атаковал порт Ходейда на западе Йемена на побережье Красного моря. По данным Al Arabiya, израильская армия атаковала порт в тот же день, когда призвала эвакуироваться с этой территории. Тогда же представитель вооруженных сил повстанцев Яхья Сариа заявил, что члены шиитского движения «Ансар Аллах» ударили «гиперзвуковой баллистической ракетой» по одному из объектов в Тель-Авиве.