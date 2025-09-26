Газета
Главная / Политика /

Хуситы ударили по Израилю баллистической ракетой

Ведомости

Вооруженные силы Йемена ударили гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» по Яффо в Израиле. Об этом сообщает Al Masirah со ссылкой на армию страны.

Уточняется, что удары были нанесены «по нескольким стратегически важным объектам» в Яффо.

16 сентября Израиль атаковал порт Ходейда на западе Йемена на побережье Красного моря. По данным Al Arabiya, израильская армия атаковала порт в тот же день, когда призвала эвакуироваться с этой территории. Тогда же представитель вооруженных сил повстанцев Яхья Сариа заявил, что члены шиитского движения «Ансар Аллах» ударили «гиперзвуковой баллистической ракетой» по одному из объектов в Тель-Авиве.

