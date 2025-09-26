Кремль: угрозами в адрес Москвы Зеленский пытается убедить ЕС в успехе Киева
Украинский лидер Владимир Зеленский угрожает России якобы возможными ударами по Кремлю, чтобы убедить финансирующие его страны Евросоюза (ЕС) в успешном ведении боевых действий со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Зеленский, очевидно, продолжает прикладывать отчаянные усилия для того, чтобы своих кормильцев предполагаемых, а этими кормильцами теперь должны стать европейцы, чтобы их убедить в том, что он хороший вояка и удачливый вояка. Поэтому он сыпет угрозами направо-налево», – сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что такие высказывания главы иностранного государства «звучат достаточно безответственно». Они также доказывают, что Украина сосредоточена на мыслях о войне, а не о мире. Он отметил, что в реальности «положение и переговорные позиции Украины ухудшаются» ежедневно, исходя из новостей со спецоперации.
25 сентября Зеленский в интервью Axios пригрозил ударами по Кремлю, если Россия не сядет за стол переговоров. Он напомнил о словах президента США Дональда Трампа, который обещал подумать над предоставлением дополнительного дальнобойного оружия Киеву. После этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия располагает таким оружием, от которого бомбоубежище не спасет, и об этом также нужно помнить.