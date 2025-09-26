Кремль: угрозами в адрес Москвы Зеленский пытается убедить ЕС в успехе Киева

25 сентября Зеленский в интервью Axios пригрозил ударами по Кремлю, если Россия не сядет за стол переговоров. Он напомнил о словах президента США Дональда Трампа, который обещал подумать над предоставлением дополнительного дальнобойного оружия Киеву. После этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия располагает таким оружием, от которого бомбоубежище не спасет, и об этом также нужно помнить.