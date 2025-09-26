Сийярто предположил, что Зеленский «сходит с ума»

До этого Сийярто заявлял, что Украина на протяжении 10 лет проводит антивенгерскую политику, но при этом ожидает поддержки от Будапешта в вопросе вступления в ЕС. По его словам, Киев атакует нефтепроводы, важные для энергоснабжения Венгрии, запрещает въезд военным лидерам, ограничивает права венгерской общины в Закарпатье и насильно призывает ее представителей в армию. Министр подчеркнул, что в таких условиях Венгрия не может поддержать евроинтеграционные планы Украины.