Политика

Захарова обвинила Украину в намерении спровоцировать третью мировую войну

Ведомости

Киев может совершить диверсии под российским флагом в Румынии и Польше с целью создания casus belli для войны между Россией и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со ссылкой на венгерские СМИ.

«Сразу несколько венгерских СМИ сообщили о планах Зеленского осуществить диверсии в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию. Так, на Банковой готовят свой “Гляйвицкий инцидент” – с целью создать сasus belli для войны между Россией и НАТО», – написала она в Telegram.

Захарова в сообщении привела статью венгерского издания Pestisracok, которое ссылается на «странные новости, которые разносятся в Telegram». Согласно ей, украинская сторона может отремонтировать несколько сбитых или перехваченных российских БПЛА и оснастить их боевым поражающим элементом. После этого – направить эти БПЛА под видом «российских дронов» на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии и провести дезинформационную кампанию в Европе с целью обвинить во всем Москву.

Медведев спрогнозировал начало мировой войны при ударе США по российским целям

Политика

«Развязать вооруженный конфликт между Российской Федерацией и НАТО», – представила последний пункт «плана Зеленского» Захарова.

Для этой провокации на Яворовский полигон Западной Украины были завезены отремонтированные российские дроны «Герань». «Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу третьей мировой войны», – заключила она.

В июне замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин предупредил, что третья мировая война может привести к уничтожению цивилизации.

