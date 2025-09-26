Захарова обвинила Украину в намерении спровоцировать третью мировую войну

Захарова в сообщении привела статью венгерского издания Pestisracok, которое ссылается на «странные новости, которые разносятся в Telegram». Согласно ей, украинская сторона может отремонтировать несколько сбитых или перехваченных российских БПЛА и оснастить их боевым поражающим элементом. После этого – направить эти БПЛА под видом «российских дронов» на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии и провести дезинформационную кампанию в Европе с целью обвинить во всем Москву.