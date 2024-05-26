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Медведев спрогнозировал начало мировой войны при ударе США по российским целям

Ведомости

Удары США по российским целям на Украине грозят началом мировой войны, а Польша может получить «свою долю радиоактивного пепла», заявил в X заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian заявил, что США пригрозили Москве ударом по ее позициям на Украине в случае применения ею ядерного оружия.

«Американцы сказали русским, что если вы взорвете ядерное оружие, даже если оно никого не убьет, мы поразим все ваши цели [позиции] на Украине обычным оружием, мы уничтожим их всех», – говорил министр.

Медведев процитировал его слова и заявил, что американцы «ничего подобного не говорили», поскольку они более осторожны, чем поляки.

«Во-вторых, поражение американцами наших целей означает начало мировой войны, и министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать. И в-третьих, учитывая, что о желании разместить тактическое ядерное оружие в Польше недавно заявил еще один поляк [президент Польши Анджей] Дуда, Варшава не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла», – написал зампред Совбеза.

В интервью The Guardian Сикорский также поддержал призывы разрешить удары ВСУ по военным объектам в России. 23 мая The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев хочет предложить президенту Джо Байдену разрешить ВСУ наносить удары по территории России при помощи американского оружия. 24 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist призвал союзников пересмотреть политику в отношении атак по военным объектам внутри России. Он заявил, что отказ Киеву в возможности использовать дальнобойные ракеты по «легитимным целям» означает «усложнение» обороны.

«Столтенберг призвал страны НАТО снять ограничения на удары киевского режима по объектам на всей территории России. Это полезно знать всем, кого зовут на якобы "мирную конференцию" в Швейцарии», – прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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