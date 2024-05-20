WSJ: военное превосходство России над Украиной продолжит расти
Военное превосходство России над Украиной продолжит увеличиваться, если страны Запада не примут мер для изменения ситуации, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в европейской разведке.
Собеседники издания уточнили, что Россия якобы намерена к 2026 г. создать постоянную армию численностью 1,5 млн человек, поскольку допускает противостояние с НАТО.
4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО проводит учения Steadfast Defender у российских границ, в альянсе не скрывают, что они всерьез готовятся к потенциальному конфликту с Россией. Так она прокомментировала заявление Совета НАТО с обвинениями в адрес Москвы в гибридных атаках против стран – членов блока.
В учениях Steadfast Defender 2024 с 22 января по 31 мая принимают участие приблизительно 90 000 солдат из всех стран – членов альянса. Это самые крупные учения со времен холодной войны. Маневры запланированы на территории Германии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии и Эстонии.
30 апреля газета WSJ сообщила, что специалисты по планированию НАТО считают маловероятным прямое вторжение России в соседнюю страну – члена альянса в ближайшем будущем.
Ранее ряд зарубежных политиков заявляли о возможном прямом столкновении НАТО и РФ в случае проигрыша Украины. В декабре 2023 г. такой сценарий допускал президент США Джо Байден. Позже аналогичное заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин. Захарова сочла слова Остина безумием.
Выступая в Гостином дворе в марте, президент России Владимир Путин выразил мнение, что конфликт между Россией и НАТО приблизит вероятность третьей мировой войны, в которой никто не заинтересован. При этом в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля он отверг заявления о якобы намерениях РФ напасть на Европу. Он напомнил, что конфликты на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира были спровоцированы Западом.