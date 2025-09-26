Минобороны Венгрии опровергло нарушение границы Украины беспилотниками
Обвинения президента Украины Владимира Зеленского, что якобы венгерские беспилотники нарушили украинские границы, не соответствуют действительности. Об этом сообщил Telex со ссылкой на минобороны Венгрии.
В сообщении ведомства говорится, что вооруженные силы Венгрии не осуществляли полет беспилотника и не получали никаких указаний на этот счет. Кроме того, минобороны не получало относительно инцидента никакой информации от украинской стороны, «хотя находится с ней в постоянном контакте».
26 сентября Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что украинские военные зафиксировали заходы дронов-разведчиков в воздушное пространство Украины, которые, предположительно, принадлежат Венгрии. Украинский лидер предположил, что беспилотники собирают информацию о промышленном потенциале в приграничных районах Украины.
В тот же день глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил на своей странице в Facebook