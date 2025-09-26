Минобороны Венгрии опровергло нарушение границы Украины беспилотниками

В сообщении ведомства говорится, что вооруженные силы Венгрии не осуществляли полет беспилотника и не получали никаких указаний на этот счет. Кроме того, минобороны не получало относительно инцидента никакой информации от украинской стороны, «хотя находится с ней в постоянном контакте».