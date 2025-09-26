Посольство пригрозило Лондону ответными мерами в случае изъятия активов России

25 сентября газета Financial Times писала, что канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с такой же инициативой. При этом, как пояснил Мерц, Украине важно использовать эти средства исключительно на закупку военной техники и покрытие дефицита бюджета не должно входить в траты по займу.