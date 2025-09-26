Посольство пригрозило Лондону ответными мерами в случае изъятия активов России
Россия сохраняет за собой право на принятие ответных мер в случае, если замороженные российские активы будут переданы Киеву, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заявление посольства РФ в Лондоне.
Такие действия Россия может принять в соответствии с принципами взаимности в международных отношениях, говорится в заявлении. Посольство внимательно следит за развитием «этих нелегитимных планов».
26 сентября Еврокомиссия предложила передать Киеву 140 млрд евро в качестве «репарационного кредита» из замороженных активов российских инвесторов. По данным Politico, страны – члены Евросоюза уже получили это предложение. Сначала оно перейдет на рассмотрение к послам. На следующей неделе его обсудят главы государств на встрече в Копенгагене.
25 сентября газета Financial Times писала, что канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с такой же инициативой. При этом, как пояснил Мерц, Украине важно использовать эти средства исключительно на закупку военной техники и покрытие дефицита бюджета не должно входить в траты по займу.