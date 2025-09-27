Пезешкиан: США требовали передать обогащенный уран в обмен на отсрочку санкций

США, считает Пезешкиан, будут настаивать на возвращении санкций в течение нескольких месяцев. Он подчеркнул, что если Иран будет вынужден выбирать, то предпочтет возврат мер, а не выполнение «иррационального требования». Но Тегеран и в таком случае сможет решить проблемы, для этого сценария были приняты «необходимые меры», отметил он, сославшись на союзы Ирана со странами БРИКС и ШОС.