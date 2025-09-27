Пезешкиан: США требовали передать обогащенный уран в обмен на отсрочку санкций
Американцы хотят, чтобы Иран отдал им все свои запасы обогащенного урана, а взамен Вашингтон даст три месяца отсрочки восстановления санкций, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Об этом он рассказал журналистам перед вылетом из Нью-Йорка в Тегеран, сообщает иранский канал PressTV. По словам Пезешкиана, Иран скорее согласится на возобновление санкций, чем примет «неприемлемое» требование США о передаче всех своих запасов обогащенного урана.
«Мы достигли соглашения с европейскими сторонами, но американская точка зрения иная, и вполне естественно, что мы не достигли взаимопонимания по механизму snapback, поскольку запрос американцев неприемлем», – сказал он.
США, считает Пезешкиан, будут настаивать на возвращении санкций в течение нескольких месяцев. Он подчеркнул, что если Иран будет вынужден выбирать, то предпочтет возврат мер, а не выполнение «иррационального требования». Но Тегеран и в таком случае сможет решить проблемы, для этого сценария были приняты «необходимые меры», отметил он, сославшись на союзы Ирана со странами БРИКС и ШОС.
28 августа Великобритания, Франция и Германия («евротройка») запустили механизм snapback, возвращающий отмененные в 2015 г. «ядерной сделкой» санкции против Ирана. Решение объясняется прекращением переговоров по возможной новой «ядерной сделке» и прекращением сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ.
26 сентября Совет Безопасности ООН не принял предложенный РФ и КНР проект резолюции о продлении отсрочки восстановления санкций против Ирана еще на полгода. Россия, Китай, Пакистан и Алжир проголосовали за принятие документа. Девять стран, в числе которых США, Великобритания и Франция, проголосовали против.