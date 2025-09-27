Лавров и глава МИД Никарагуа обсудили наращивание двусторонних отношений
Министры иностранных дел РФ и Никарагуа обсудили наращивание двусторонних связей в духе стратегического партнерства. Встреча прошла на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщили в МИД РФ.
«Стороны высоко оценили динамику политического диалога и союзнический характер взаимодействия наших стран на международной арене в целях защиты принципов международного права, суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела», – говорится в сообщении.
23 сентября министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с главнокомандующим армией Никарагуа генералом Хулио Сесаром Авилесом Кастильо. Силы центральноамериканской страны приняли участие в учении «Запад-2025».
В июле правительство Никарагуа официально признало российскими присоединенные бывшие регионы Украины. Лидеры Никарагуа выразили солидарность с российскими семьями и признали цели спецоперации.
Лавров в ходе визита на 80-ю Генассамблею ООН провел встречи с главами МИД Чада, Алжира, Бразилии, Сингапура. Также 24 сентября состоялась встреча Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.