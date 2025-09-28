Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россию не избрали в две группы Совета ИКАО

Ведомости

Россию не избрали в две первые группы руководящего совета Международной организации гражданской авиации при ООН (ИКАО), говорится в сообщении на сайте учреждения. Новые государства-члены избираются в совет сроком на три года.

В первую группу (государства, имеющие важнейшее значение для воздушного транспорта) вошли Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.

Государствами, которые не были избраны в часть I, но вносят «наибольший вклад в предоставление услуг для международной гражданской аэронавигации», стали Аргентина, Колумбия, Дания, Египет, Индия, Мексика, Нигерия, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Африка, Испания и Швейцария.

Россия выступает против превращения ИКАО в политический инструмент

Политика / Международные отношения

Выборы в третью группу (государства, обеспечивающие географическое представительство) состоятся 30 сентября.

22 сентября агентство Reuters сообщило, что Россия обратилась в ИКАО с просьбой смягчить санкции на поставки авиационных запчастей, ссылаясь на вопросы безопасности. Санкции с февраля 2022 г. ограничили доступ российских авиакомпаний к иностранным самолетам и комплектующим.

В ходе 42-й сессии Ассамблеи ИКАО российская делегация выразила обеспокоенность сокращением лингвистического обслуживания в ИКАО и расширением ее мандата на не связанные с безопасностью вопросы. Подчеркивалось, что, несмотря на односторонние ограничения, российская авиация развивается, а иностранные авиакомпании сохраняют интерес к сотрудничеству с Россией.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь