Россию не избрали в две группы Совета ИКАО

В ходе 42-й сессии Ассамблеи ИКАО российская делегация выразила обеспокоенность сокращением лингвистического обслуживания в ИКАО и расширением ее мандата на не связанные с безопасностью вопросы. Подчеркивалось, что, несмотря на односторонние ограничения, российская авиация развивается, а иностранные авиакомпании сохраняют интерес к сотрудничеству с Россией.