Россию не избрали в две группы Совета ИКАО
Россию не избрали в две первые группы руководящего совета Международной организации гражданской авиации при ООН (ИКАО), говорится в сообщении на сайте учреждения. Новые государства-члены избираются в совет сроком на три года.
В первую группу (государства, имеющие важнейшее значение для воздушного транспорта) вошли Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.
Государствами, которые не были избраны в часть I, но вносят «наибольший вклад в предоставление услуг для международной гражданской аэронавигации», стали Аргентина, Колумбия, Дания, Египет, Индия, Мексика, Нигерия, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Африка, Испания и Швейцария.
Выборы в третью группу (государства, обеспечивающие географическое представительство) состоятся 30 сентября.
22 сентября агентство Reuters сообщило, что Россия обратилась в ИКАО с просьбой смягчить санкции на поставки авиационных запчастей, ссылаясь на вопросы безопасности. Санкции с февраля 2022 г. ограничили доступ российских авиакомпаний к иностранным самолетам и комплектующим.
В ходе 42-й сессии Ассамблеи ИКАО российская делегация выразила обеспокоенность сокращением лингвистического обслуживания в ИКАО и расширением ее мандата на не связанные с безопасностью вопросы. Подчеркивалось, что, несмотря на односторонние ограничения, российская авиация развивается, а иностранные авиакомпании сохраняют интерес к сотрудничеству с Россией.