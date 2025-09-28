Лукашенко ответил на заявления о готовности НАТО сбивать самолеты РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что реакция последует незамедлительно, если НАТО решит сбивать российские или белорусские самолеты. Такие угрозы он прокомментировал в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По словам Лукашенко, ответ «прилетит мгновенно».
«Ну, пусть попробуют. Или над Калининградом собьют что-то российское. Нам придется тогда – не дай бог, конечно, – воевать на все деньги. Это надо? Нет», – сказал белорусский лидер.
По мнению президента, со временем западные страны «успокоятся». Громкие заявления им нужны, чтобы «утихомирить» часть общества в Польше, но подобным образом нельзя действовать, убежден Лукашенко. Он рассказал, что Минск сообщил соседней республике, когда к ним полетели беспилотники. «Так они что, за это будут наши самолеты-вертолеты сбивать?» – спросил политик. По его словам, соседи «так не работают».
23 сентября президент США Дональд Трамп объявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, которые залетают в их воздушное пространство. Заявление появилось через несколько дней после того, как МИД Эстонии обвинил Москву во вторжении истребителей ВКС России в воздушное пространство прибалтийской страны. До этого, в ночь на 10 сентября, Польша зафиксировала в небе 19 БПЛА. По словам польского премьера Дональда Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских беспилотников, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии.
Генсекретарь блока Марк Рютте заявил, что военные самолеты стоит сбивать при их вторжении в воздушные пространства западных государств. Он при этом уточнил, что прежде необходимо установить, несут ли эти самолеты угрозу безопасности. Если нет, то их можно сопроводить за пределы воздушного пространства страны. Глава МИД Польши Радослав Сикорский на заседании Совбеза ООН также предупредил, что любые ракеты или самолеты России, пересекающие воздушное пространство стран НАТО, будут сбиты, и посоветовал Москве не жаловаться в случае такого развития событий.