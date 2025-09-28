Лукашенко ответил на заявления о готовности НАТО сбивать самолеты РФ

Генсекретарь блока Марк Рютте заявил, что военные самолеты стоит сбивать при их вторжении в воздушные пространства западных государств. Он при этом уточнил, что прежде необходимо установить, несут ли эти самолеты угрозу безопасности. Если нет, то их можно сопроводить за пределы воздушного пространства страны. Глава МИД Польши Радослав Сикорский на заседании Совбеза ООН также предупредил, что любые ракеты или самолеты России, пересекающие воздушное пространство стран НАТО, будут сбиты, и посоветовал Москве не жаловаться в случае такого развития событий.