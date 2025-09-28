Явка на парламентских выборах в Молдавии превысила 30%

В этот же день президент Молдавии Майя Санду после посещения избирательного участка объявила о коррупции на выборах. Санду уточнила, что она и правоохранители республики говорили о различных методах, включая попытки подкупа избирателей. По ее словам, на это потрачено 100 млн евро и молодых людей из страны обучали «для дестабилизации». Президент заверила, что всю информацию представят правоохранительные органы.