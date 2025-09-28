Газета
Политика

Явка на парламентских выборах в Молдавии превысила 30%

Ведомости

Явка на выборах в парламент в Молдавии по состоянию на 13:47 по местному времени (совпадает с мск) достигла 30,03%, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны, которые приводит «РИА Новости».

Явка на уровне 30,03% соответствует почти 866 000 проголосовавшим. К 12:00 по местному времени на парламентских выборах проголосовали более 589 000 избирателей. По данным ЦИК Молдавии, избирательный процесс проходит в штатном режиме, серьезных нарушений нет.

28 сентября в Молдавии началось голосование на парламентских выборах. В 07:00 по местному времени в республике открылся 1961 избирательный участок. Еще 301 пункт для голосования организован за рубежом, они работают в соответствии с часовыми поясами стран пребывания.

В этот же день президент Молдавии Майя Санду после посещения избирательного участка объявила о коррупции на выборах. Санду уточнила, что она и правоохранители республики говорили о различных методах, включая попытки подкупа избирателей. По ее словам, на это потрачено 100 млн евро и молодых людей из страны обучали «для дестабилизации». Президент заверила, что всю информацию представят правоохранительные органы.

