В Кремле анонсировали «крупное выступление» Путина

25 сентября Путин посетил Глобальный атомный форум на ВДНХ. Для участия в крупнейшем международном событии в индустрии в Москву прибыл гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В этот же день российский лидер провел встречу с исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном.