Политика

В Кремле анонсировали «крупное выступление» Путина

Ведомости

На следующей неделе ожидается «крупное выступление» российского президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. 

Предстоящая неделя будет интересной, отметил представитель Кремля. По его словам, помимо выступления российского лидера ожидается много рабочих встреч в Кремле, также у президента намечены международные контакты. 

25 сентября Путин посетил Глобальный атомный форум на ВДНХ. Для участия в крупнейшем международном событии в индустрии в Москву прибыл гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В этот же день российский лидер провел встречу с исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном.

Путин также встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который прибыл в Москву в рамках участия в «Мировой атомной неделе». По его словам, он вместе с Путиным заслушал доклад Генерального штаба ВС РФ.

