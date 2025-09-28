Маск удивился заявлению Дурова о цензуре Telegram-каналов в Молдавии
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск словом «вау» прокомментировал публикацию основателя Telegram Павла Дурова, который рассказал о просьбах французских спецслужб о цензуре ряда Telegram-каналов перед президентскими выборами в Молдавии.
«Вау», – написал Маск, поделившись в своем аккаунте в X публикацией Дурова.
28 сентября в Молдавии проходят выборы в парламент. В этот же день Дуров заявил, что около года назад перед президентскими выборами в республике, когда он находился во Франции в связи с расследованием, французские спецслужбы через посредника попросили его помочь правительству Молдавии цензурировать ряд Telegram-каналов.
После выполнения первой просьбы основателю Telegram предложили «сотрудничество», а в обмен, по словам Дурова, французская разведка пообещала рассказать о нем «хорошие вещи» судье, которая вынесла постановление об аресте в августе прошлого года. Такое предложение, указал предприниматель, было неприемлемым. Второй запрос площадка выполнять отказалась, поскольку почти все каналы были легитимными и полностью соответствовали правилам мессенджера. Единственным, что их объединяло, были «политические позиции, не устраивающие французское и молдавское правительства», рассказал Дуров.