Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Маск удивился заявлению Дурова о цензуре Telegram-каналов в Молдавии

Ведомости

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск словом «вау» прокомментировал публикацию основателя Telegram Павла Дурова, который рассказал о просьбах французских спецслужб о цензуре ряда Telegram-каналов перед президентскими выборами в Молдавии.

«Вау», – написал Маск, поделившись в своем аккаунте в X публикацией Дурова. 

28 сентября в Молдавии проходят выборы в парламент. В этот же день Дуров заявил, что около года назад перед президентскими выборами в республике, когда он находился во Франции в связи с расследованием, французские спецслужбы через посредника попросили его помочь правительству Молдавии цензурировать ряд Telegram-каналов.

Молдавия перед выбором

Мнения

После выполнения первой просьбы основателю Telegram предложили «сотрудничество», а в обмен, по словам Дурова, французская разведка пообещала рассказать о нем «хорошие вещи» судье, которая вынесла постановление об аресте в августе прошлого года. Такое предложение, указал предприниматель, было неприемлемым. Второй запрос площадка выполнять отказалась, поскольку почти все каналы были легитимными и полностью соответствовали правилам мессенджера. Единственным, что их объединяло, были «политические позиции, не устраивающие французское и молдавское правительства», рассказал Дуров.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь