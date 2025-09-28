Майя Санду в 2024 г. победила на осенних президентских выборах в Молдавии с результатом в 55,33% голосов во втором туре. Несмотря на это, Санду и ее европейские коллеги обвинили Россию во вмешательстве в выборы. В Кремле тогда отвергали утверждения о вмешательстве. 28 сентября текущего года в республике проходят парламентские выборы, Кишинев в этот раз тоже выдвинул обвинения в адрес Москвы, а также отстранил от участия в голосовании ряд оппозиционных партий.