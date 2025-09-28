Дуров рассказал о просьбе Франции помочь Молдавии с цензурой перед выборами

Дуров рассказал о просьбе Франции помочь Молдавии с цензурой перед выборамиСпецслужбы обращались к нему с таким запросом в 2024 году
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что, когда он уже около года находился во Франции в связи с расследованием, французские спецслужбы через посредника попросили его помочь правительству Молдавии цензурировать ряд Telegram-каналов в преддверии президентских выборов в республике. После выполнения первой просьбы разведка пообещала рассказать судье по делу Дурова «хорошие вещи» о нем, утверждает предприниматель. О тех событиях он рассказал в своем Telegram-канале.
По словам Дурова, после первой просьбы Telegram обнаружил несколько каналов, которые нарушали правила, и удалил их. Затем посредник сообщил, что в обмен на сотрудничество французская разведка «расскажет обо мне хорошие вещи» судье, которая вынесла постановление об аресте в августе прошлого года, написал он. Такое предложение, указал предприниматель, было неприемлемым по нескольким причинам.
«Если агентство действительно обратилось к судье, это было попыткой вмешательства в судебный процесс. Если же оно этого не сделало, а лишь заявило об этом, то оно использовал мое правовое положение во Франции, чтобы влиять на политические события в Восточной Европе – подобную тенденцию мы наблюдали и в Румынии», – пояснил он.
Вскоре команда Telegram получила второй список так называемых «проблемных» молдавских каналов, продолжил Дуров. В этот раз, как утверждает он, почти все каналы были легитимными и полностью соответствовали правилам мессенджера, и единственным, что их объединяло, было то, что на этих площадках звучали «политические позиции, не устраивающие французское и молдавское правительства». Этот запрос Telegram выполнять отказался.
Дуров подчеркнул, что Telegram привержен свободе слова и не будет удалять контент по политическим мотивам, а сам он продолжает «разоблачать любые попытки оказать давление на Telegram с целью цензуры нашей платформы».
18 мая Дуров сообщил, что французское правительство попросило Telegram «заставить замолчать консервативные голоса в Румынии» накануне выборов. Он заявил, что мессенджер не будет ограничивать свободу румынских пользователей или блокировать их политические каналы. Французский МИД тогда отверг эти обвинения.
Майя Санду в 2024 г. победила на осенних президентских выборах в Молдавии с результатом в 55,33% голосов во втором туре. Несмотря на это, Санду и ее европейские коллеги обвинили Россию во вмешательстве в выборы. В Кремле тогда отвергали утверждения о вмешательстве. 28 сентября текущего года в республике проходят парламентские выборы, Кишинев в этот раз тоже выдвинул обвинения в адрес Москвы, а также отстранил от участия в голосовании ряд оппозиционных партий.