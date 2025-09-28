В США заявили о риске «украинского сценария» в Молдавии из-за ЕС и НАТО
Принуждение Молдавии к выбору между Россией и Западом может разрушить республику, как это произошло с Украиной из-за действий Евросоюза и НАТО, считает американский журналист Томас Фази.
«Именно принуждение Украины к выбору между Западом и Россией разрушило Украину. Теперь ЕС и НАТО пытаются сделать то же самое с Молдовой при поддержке таких марионеток, как [президент Молдавии Майя] Санду», – написал Фази в X.
28 сентября в Молдавии проходят выборы в парламент. К 13:47 явка на выборах достигла 30,03%, что соответствует почти 866 000 проголосовавшим. Санду после посещения избирательного участка заявила о коррупции на выборах. По ее словам, президент и правоохранители республики сообщали о различных методах, включая попытки подкупа избирателей. Санду уточнила, что на это направлено 100 млн евро и что молодых людей в республике обучали «для дестабилизации».
Лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон заявил, что «победа оппозиции уже очевидна», но власти республики якобы готовятся отменить результаты выборов.