Захарова удивилась «откровенности» Санду в вопросе о подкупе избирателей

28 сентября в Молдавии проходит голосование на выборах в парламент. Утром в стране открылся 1961 избирательный участок. Еще 301 пункт для голосования организован за рубежом. По данным ЦИК республики, к 16:00 явка избирателей достигла 40%, в голосовании приняли участие более 1,15 млн избирателей. Перед выборами власти Молдавии запретили ряд оппозиционных партий.