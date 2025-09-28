Захарова удивилась «откровенности» Санду в вопросе о подкупе избирателей
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не ожидала от президента Молдавии Майи Санду «откровенности» после ее заявлений касательно коррупции на выборах в парламент в республике. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
«Санду заявила о подкупе избирателей на выборах в Молдавии. Такой откровенности от нее я не ожидала», – подчеркнула Захарова.
28 сентября в Молдавии проходит голосование на выборах в парламент. Утром в стране открылся 1961 избирательный участок. Еще 301 пункт для голосования организован за рубежом. По данным ЦИК республики, к 16:00 явка избирателей достигла 40%, в голосовании приняли участие более 1,15 млн избирателей. Перед выборами власти Молдавии запретили ряд оппозиционных партий.
Санду после посещения избирательного участка объявила о коррупции на выборах, включая попытки подкупа избирателей. По ее словам, на это выделили 100 млн евро. Президент заверила, что информацию позднее представят правоохранители. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон заявил, что власти республики готовятся отменить результаты парламентских выборов.