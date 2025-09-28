Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова удивилась «откровенности» Санду в вопросе о подкупе избирателей

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не ожидала от президента Молдавии Майи Санду «откровенности» после ее заявлений касательно коррупции на выборах в парламент в республике. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Санду заявила о подкупе избирателей на выборах в Молдавии. Такой откровенности от нее я не ожидала», – подчеркнула Захарова.

28 сентября в Молдавии проходит голосование на выборах в парламент. Утром в стране открылся 1961 избирательный участок. Еще 301 пункт для голосования организован за рубежом. По данным ЦИК республики, к 16:00 явка избирателей достигла 40%, в голосовании приняли участие более 1,15 млн избирателей. Перед выборами власти Молдавии запретили ряд оппозиционных партий.

Санду после посещения избирательного участка объявила о коррупции на выборах, включая попытки подкупа избирателей. По ее словам, на это выделили 100 млн евро. Президент заверила, что информацию позднее представят правоохранители. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон заявил, что власти республики готовятся отменить результаты парламентских выборов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте