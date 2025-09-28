В Молдавии завершились выборы в парламент

Во время выборов и в период подготовки к ним молдавская оппозиция заявляла о давлении со стороны властей, которые, помимо прочего, необоснованно сократили число избирательных участков в Приднестровье и России. Так, в самой Молдавии развернули более 2000 избирательных участков. За границей открыли 301 точку. В России, где проживает многочисленная молдавская диаспора, их всего два, а в Приднестровье – 12.