В Молдавии завершились выборы в парламент

В Молдавии завершились выборы в парламентЯвка избирателей достигла 52%
В Молдавии завершились парламентские выборы, избирательные участки закрылись. Согласно данным Центральной избирательной комиссии страны, явка, по предварительной информации, составила около 52%, в избирательном процессе приняли участие порядка 1,6 млн граждан.
Депутаты избирались на четыре года. Парламент состоит из 101 депутата. Для того чтобы независимые кандидаты могли попасть в парламент, они должны набрать не менее 2% голосов. Для партий этот порог составляет 5%, а для блоков – 7%.
Полиция сообщила о более чем 200 нарушениях в день голосования. Среди нарушений – агитация в день выборов и раскрытие тайны голосования. Наблюдатели же утверждают, что количество нарушений превысило 600, передают «РИА Новости».
Основное противостояние развернулось между правящей партией «Действие и солидарность» (PAS), которую возглавляет президент Майя Санду, и объединенной оппозицией в лице «Патриотического блока». Всего за кресла в парламенте борются 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Еще до начала голосования власти Молдавии отстранили от выборов несколько политических партий под разными предлогами, а также ввели запрет на вещание многих СМИ, в том числе российских.
Во время выборов и в период подготовки к ним молдавская оппозиция заявляла о давлении со стороны властей, которые, помимо прочего, необоснованно сократили число избирательных участков в Приднестровье и России. Так, в самой Молдавии развернули более 2000 избирательных участков. За границей открыли 301 точку. В России, где проживает многочисленная молдавская диаспора, их всего два, а в Приднестровье – 12.
Кроме того, власти непризнанного Приднестровья обвинили Кишинев в том, что он намеренно мешал жителям региона голосовать на выборах. В приднестровском МИДе заявили, что на пограничных мостах через Днестр организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения и проводятся массовые проверки граждан и автомобилей. Кроме того, заблокировано движение на мостах Рыбница – Резина и Каменка – Сенатовка, в результате чего многие не смогли проголосовать.
В Приднестровье также сообщили о множестве случаев «телефонного минирования» избирательных участков. Из-за этого некоторые из них пришлось закрыть. Также на некоторых участках наблюдался дефицит бюллетеней. По мнению ведомства, все эти обстоятельства указывают на целенаправленную политику Молдавии, цель которой – не допустить граждан Приднестровья до участия в выборах.