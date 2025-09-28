Оппоненты правящей партии Молдавии обгоняют ее по числу голосов
Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (PAS) набирает 42,4% на парламентских выборах в стране после обработки 50% протоколов, свидетельствуют данные центральной избирательной комиссии республики.
Главный оппонент правящей партии — оппозиционный «Патриотический блок» — набирает 29,85%. При этом в сумме другие партии опережают PAS по общему числу голосов. Так, у оппозиционного блока «Альтернатива» около 8% голосов избирателей, у PPDA – 6,86%, у объединения «Наша партия» – 6,39%, а у «Европейской социал-демократической партии» – 1,16%.
28 сентября в Молдавии состоялись выборы в парламент. Явка, согласно информации ЦИК, достигла 52%. Депутаты избираются на четыре года. В парламенте 101 место. Независимые кандидаты могут попасть в парламент, если наберут не менее 2% голосов. Для партий этот порог составляет 5%, а для блоков — 7%. Парламент состоит из 101 депутата.
Выборы проходили на фоне многочисленных обвинений в нарушениях. В частности, власти непризнанного Приднестровья обвинили Молдавию в том, что ее власти намеренно мешали жителям региона голосовать путем создания ложных угроз «минирования» на мостах и избирательных участках.