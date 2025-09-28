Оппоненты правящей партии Молдавии обгоняют ее по числу голосов

28 сентября в Молдавии состоялись выборы в парламент. Явка, согласно информации ЦИК, достигла 52%. Депутаты избираются на четыре года. В парламенте 101 место. Независимые кандидаты могут попасть в парламент, если наберут не менее 2% голосов. Для партий этот порог составляет 5%, а для блоков — 7%. Парламент состоит из 101 депутата.