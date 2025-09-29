Володин обсудил с премьер-министром Вьетнама сотрудничество между странами
В ходе официального визита во Вьетнам председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с премьер-министром республики Фам Минь Тинем. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран.
Володин подчеркнул высокую оценку сложившихся российско-вьетнамских отношений, отметив, что межпарламентские контакты способствуют законодательному обеспечению выполнения договоренностей глав государств. На прошедшем в Ханое заседании Межпарламентской комиссии были определены приоритеты: развитие торговли, туризма, энергетики и создание правового поля для экономики.
Вьетнамский премьер выразил уверенность, что визит укрепит двусторонние отношения, напомнив о ценности помощи СССР и России. В рамках визита Володин также встретился с президентом Вьетнама и спикером Национального собрания.