Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Госсекретарь МИД Венгрии призвал Киев отказаться от территорий для мира

Ведомости

Украина может пойти на уступки и отказаться от пятой части территории, чтобы завершить конфликт с Россией мирным путем, заявил госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр, передает портал Telex.

«Теперь Украине придется отдать пятую часть своей территории. Я не хочу указывать Украине, что делать, я просто говорю, что, исходя из нашего опыта, мир иногда бывает болезненным», – заявил дипломат.

По его словам, текущая ситуация Украины похожа на положение Венгрии в конце Первой мировой войны. Он отметил, что тогда Будапешт мог распоряжаться только двумя вариантами: «либо взяться за оружие и совершить коллективное самоубийство, либо согласиться на условия мира». Среди таких условий он в том числе назвал потерю
«двух третей территории» государства.

26 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готов к обсуждению вопроса территорий, утраченных в ходе конфликта, если к моменту достижения соглашения о прекращении огня не сможет их вернуть. При этом признавать территории российскими он резко отказался.

23 сентября президент США Дональд Трамп после встречи с Зеленским написал в соцсети Truth Social, что Киев может вернуть утраченные территории. По его мнению, для такого исхода Украине необходима поддержка Евросоюза. До этого глава Белого дома высказывал мнение о том, что Зеленскому придется пойти на территориальные уступки, чтобы завершить кризис.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте