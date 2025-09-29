Госсекретарь МИД Венгрии призвал Киев отказаться от территорий для мира
Украина может пойти на уступки и отказаться от пятой части территории, чтобы завершить конфликт с Россией мирным путем, заявил госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр, передает портал Telex.
«Теперь Украине придется отдать пятую часть своей территории. Я не хочу указывать Украине, что делать, я просто говорю, что, исходя из нашего опыта, мир иногда бывает болезненным», – заявил дипломат.
По его словам, текущая ситуация Украины похожа на положение Венгрии в конце Первой мировой войны. Он отметил, что тогда Будапешт мог распоряжаться только двумя вариантами: «либо взяться за оружие и совершить коллективное самоубийство, либо согласиться на условия мира». Среди таких условий он в том числе назвал потерю
«двух третей территории» государства.
26 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готов к обсуждению вопроса территорий, утраченных в ходе конфликта, если к моменту достижения соглашения о прекращении огня не сможет их вернуть. При этом признавать территории российскими он резко отказался.
23 сентября президент США Дональд Трамп после встречи с Зеленским написал в соцсети Truth Social, что Киев может вернуть утраченные территории. По его мнению, для такого исхода Украине необходима поддержка Евросоюза. До этого глава Белого дома высказывал мнение о том, что Зеленскому придется пойти на территориальные уступки, чтобы завершить кризис.