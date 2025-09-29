Стубб заявил, что не отдаст приказ сразу сбивать российские беспилотники

В ночь на 10 сентября в небе над Польшей были сбиты иностранные БПЛА. Премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что дроны якобы принадлежат России. Затем Москву также обвинили в нарушении воздушного пространства Эстонии, Дании, Норвегии. В НАТО заявили, что альянс готов сбивать российские дроны и самолеты при их попадании в воздушное пространство стран – членов альянса. При этом Россия отвергает обвинения в подобных нарушениях и считает их бездоказательными.