Стубб заявил, что не отдаст приказ сразу сбивать российские беспилотники
Президент Финляндии Александр Стубб в интервью телеканалу CNN заявил, что будет действовать по протоколу, если получит информацию о нарушении воздушного пространства государства, но не отдаст приказ сбивать российские БПЛА.
«Нет. У нас есть протоколы», – ответил Стубб на вопрос о том, как он отреагирует на нарушение воздушного пространства страны и прикажет ли он сбивать дроны.
Глава государства отметил, что в реальности сначала информация проверяется. Затем представители страны делают объявление, а после ВВС определяют план действий. По словам Стубба, в Финляндии есть очень четкий протокол и каждое решение зависит от ситуации.
29 сентября глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что российские беспилотники не представляют для его страны угрозу, Москва не намерена атаковать. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что на фоне инцидента в Польше дроны могут появиться и в воздушном пространстве республики.
В ночь на 10 сентября в небе над Польшей были сбиты иностранные БПЛА. Премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что дроны якобы принадлежат России. Затем Москву также обвинили в нарушении воздушного пространства Эстонии, Дании, Норвегии. В НАТО заявили, что альянс готов сбивать российские дроны и самолеты при их попадании в воздушное пространство стран – членов альянса. При этом Россия отвергает обвинения в подобных нарушениях и считает их бездоказательными.