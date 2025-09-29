Игорь Руденя назначен полпредом в СЗФО

Игорь Руденя назначен полпредом в СЗФОУказ об отставке губернатора Тверской области опубликован во время встречи в Кремле
Президент Владимир Путин назначил губернатора Тверской области Игоря Руденю полпредом в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Ранее этот пост занимал Александр Гуцан, который на прошлой неделе стал генпрокурором.
Указ о назначении был опубликован на сайте Кремля во время встречи президента с главой региона. Путин также подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области.
Игорь Руденя возглавлял Тверскую область с 2016 г.
В сентябре 2021-го он был переизбран на второй срок, набрав 52,33% голосов. Его полномочия истекали в следующем году.
До этого он занимал руководящие посты в корпорации «Росхлебопродукт», а затем возглавлял ЗАО «Росзерно». Также Руденя работал на различных должностях в правительстве, курируя аграрный сектор.