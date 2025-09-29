Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский резко отреагировал на заявление Лукашенко о мирном урегулировании

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о наличии предложения по мирному урегулированию конфликта, поддержанного США. В ходе Варшавского форума по вопросам безопасности украинский президент заявил, что не воспринимает всерьез заявления Лукашенко.

«Честно говоря, мне трудно реагировать на то, что говорит Лукашенко. Он живет в своем мире», – сказал Зеленский (цитата по «РИА Новости»).

26 сентября Лукашенко в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что у президента РФ Владимира Путина есть очень хорошее предложение по Украине, которое услышано и американским лидером Дональдом Трампом. Вашингтон взял паузу, чтобы подумать, – россияне согласились, сказал Лукашенко.

Тогда же белорусский президент заявил, что хотел бы провести личный разговор с Зеленским. Он подчеркнул, что сейчас может быть подходящий момент для такого диалога: «У меня есть, что ему сказать».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь