Суд обязал Саакашвили выплатить более $3,3 млн в бюджет Грузии
Горсуд Тбилиси обязал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и экс-начальника его охраны Теймураза Джанашию выплатить до 9 млн лари (более $3 млн) в бюджет, передает грузинский телеканал TV Pirveli. Средства были растрачены во время президентского срока Саакашвили.
С иском в суд обратился грузинский минфин. Ведомство напомнило, что в марте 2025 г. Саакашвили и Джанашия были признаны виновными в растрате, поэтому эти деньги необходимо вернуть в казну.
Саакашвили тогда проходил по делу по пп. «б», ч. 2 и 3, ст. 182 УК Грузии (присвоение или растрата, совершенное неоднократно в крупном размере). Суд, помимо девяти лет лишения свободы, принял решение о лишении его права занимать должности на госслужбе в течение трех лет. Период наказания включает период лишения свободы с 1 октября 2021 г. по 12 марта 2025 г. Джанашия уже в марте получил штраф в размере 300 000 лари ($108 000).
В середине марта Саакашвили приговорили еще к 4,5 года лишения свободы за незаконное пересечение границы в 2021 г. До разбирательства о хищении бюджетных средств его также осудили за избиение депутата Валерия Гелашвили и незаконное помилование убийц сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани.