Зеленский: Россия не будет отвечать за границы Украины

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не будет решать вопрос о новых украинских границах, передает «РБК-Украина». Он напомнил, что границы учтены в конституции республики.

Зеленский при этом выразил готовность к дипломатическим переговорам. О конституции он сказал в ответ на вопрос об открытости к территориальным уступкам.

Задачу Украины сегодня он видит в сохранении «нового отношения США» к конфликту, «чтобы оно соответствовало отношению Европы». Он добавил, что глава Белого дома Дональд Трамп стремится к миру и якобы поэтому поддерживает позицию Киева.

28 сентября спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты и сам Трамп не препятствуют атакам Украины вглубь России. Он напомнил, что Зеленский на встрече с американским коллегой попросил Вашингтон передать Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk. Сейчас этот вопрос будет решать Трамп, по его словам.

29 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что нет панацеи, которая может изменить ситуацию на фронтах для Украины. «И будь то Tomahawk или иные ракеты, они не смогут изменить динамику», – добавил представитель Кремля.

