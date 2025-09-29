Зеленский: Россия не будет отвечать за границы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не будет решать вопрос о новых украинских границах, передает «РБК-Украина». Он напомнил, что границы учтены в конституции республики.
Зеленский при этом выразил готовность к дипломатическим переговорам. О конституции он сказал в ответ на вопрос об открытости к территориальным уступкам.
Задачу Украины сегодня он видит в сохранении «нового отношения США» к конфликту, «чтобы оно соответствовало отношению Европы». Он добавил, что глава Белого дома Дональд Трамп стремится к миру и якобы поэтому поддерживает позицию Киева.
28 сентября спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты и сам Трамп не препятствуют атакам Украины вглубь России. Он напомнил, что Зеленский на встрече с американским коллегой попросил Вашингтон передать Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk. Сейчас этот вопрос будет решать Трамп, по его словам.
29 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что нет панацеи, которая может изменить ситуацию на фронтах для Украины. «И будь то Tomahawk или иные ракеты, они не смогут изменить динамику», – добавил представитель Кремля.