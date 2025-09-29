Зеленский: Россия не будет отвечать за границы Украины

28 сентября спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты и сам Трамп не препятствуют атакам Украины вглубь России. Он напомнил, что Зеленский на встрече с американским коллегой попросил Вашингтон передать Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk. Сейчас этот вопрос будет решать Трамп, по его словам.