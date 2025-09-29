Газета
Главная / Политика /

Песков: нет панацеи, которая может изменить ситуацию на фронтах для Киева

Ведомости

Нет панацеи, которая может изменить ситуацию на фронтах для Украины. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных поставках Украине ракет Tomahawk из США.

«Для киевского режима нет волшебного оружия. И будь то Tomahawk или иные ракеты, они не смогут изменить динамику», – подчеркнул представитель Кремля.

29 сентября стало известно, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью Fox News указал, что Вашингтон и президент Дональд Трамп не препятствуют ударам Киева вглубь территории России. Он заявил, что «неприкосновенных» мест в такой ситуации не существует, и напомнил о просьбе украинского лидера Владимира Зеленского к США о предоставлении дальнобойных ракет. Крылатые ракеты Tomahawk имеют дальность до 2400 км и способны преодолевать современные системы ПВО.

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил возможность поставок Tomahawk на Украину. В середине сентября The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Трамп не стал возражать против передачи крылатых ракет Tomahawk Киеву.

