Песков: нет панацеи, которая может изменить ситуацию на фронтах для Киева

29 сентября стало известно, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью Fox News указал, что Вашингтон и президент Дональд Трамп не препятствуют ударам Киева вглубь территории России. Он заявил, что «неприкосновенных» мест в такой ситуации не существует, и напомнил о просьбе украинского лидера Владимира Зеленского к США о предоставлении дальнобойных ракет. Крылатые ракеты Tomahawk имеют дальность до 2400 км и способны преодолевать современные системы ПВО.