Глава МИД Украины заявил о конфликте между Россией и НАТО
Нужно признать, что Москва находится в конфликте с Североатлантическим альянсом, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на форуме по безопасности в Варшаве, трансляция которого велась на YouTube.
«Мы должны признать, что Россия находится в состоянии войны с нами, с Трансатлантическим сообществом», – сказал он.
29 сентября зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не хочет войны с Европой, так как она не отвечает ее интересам. При этом он допустил, что такой конфликт может разрастись из-за разобщенности европейских стран и безответственности их лидеров. Медведев пояснил, что Москве такой исход неинтересен в том числе потому, что главной целью страны сейчас является развитие своих территорий, в том числе новых регионов. Он отметил, что на это России нужны средства.
27 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия обеспокоена заявлениями ряда политических деятелей в странах ЕС и НАТО, которые допускают возможность третьей мировой войны. По его словам, такие подходы подрывают поиск баланса интересов в международных отношениях и нарушают принцип суверенного равенства стран, который лежит в основе многополярности.