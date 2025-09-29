Глава МИД Украины заявил о конфликте между Россией и НАТО

29 сентября зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не хочет войны с Европой, так как она не отвечает ее интересам. При этом он допустил, что такой конфликт может разрастись из-за разобщенности европейских стран и безответственности их лидеров. Медведев пояснил, что Москве такой исход неинтересен в том числе потому, что главной целью страны сейчас является развитие своих территорий, в том числе новых регионов. Он отметил, что на это России нужны средства.