Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава МИД Украины заявил о конфликте между Россией и НАТО

Ведомости

Нужно признать, что Москва находится в конфликте с Североатлантическим альянсом, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на форуме по безопасности в Варшаве, трансляция которого велась на YouTube.

«Мы должны признать, что Россия находится в состоянии войны с нами, с Трансатлантическим сообществом», – сказал он.

29 сентября зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не хочет войны с Европой, так как она не отвечает ее интересам. При этом он допустил, что такой конфликт может разрастись из-за разобщенности европейских стран и безответственности их лидеров. Медведев пояснил, что Москве такой исход неинтересен в том числе потому, что главной целью страны сейчас является развитие своих территорий, в том числе новых регионов. Он отметил, что на это России нужны средства.

27 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия обеспокоена заявлениями ряда политических деятелей в странах ЕС и НАТО, которые допускают возможность третьей мировой войны. По его словам, такие подходы подрывают поиск баланса интересов в международных отношениях и нарушают принцип суверенного равенства стран, который лежит в основе многополярности.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте