Дания получила помощь от НАТО после инцидентов с дронами

Ведомости

Дания начала получать помощь от союзников по НАТО после серии инцидентов с дронами, повлиявших на работу гражданской и военной инфраструктуры, сообщает Bloomberg.

На фоне подготовки к встрече европейских лидеров в Копенгагене Германия, Франция и Швеция направили в Данию дополнительные силы. В их числе – подразделения по борьбе с беспилотниками, радиолокационные системы, вертолет и около 75 военных.

Германия отправила порядка 40 солдат, Франция – 35 военнослужащих и вертолет. Кроме того, НАТО задействует немецкий фрегат «Гамбург» для охраны побережья. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна предоставила Дании «мощные радиолокационные системы» для усиления обороны.

В преддверии неформального саммита Европейского союза 1 октября и заседания Европейского политического сообщества 2 октября меры безопасности значительно усиливаются, отмечает агентство.

Датские истребители вечером 28 сентября были подняты в воздух над островом Борнхольм в Балтийском море. По словам руководителя местной полиции Томаса Элсгаарда, самолеты пролетели над островом в двух направлениях.

28 сентября стало известно, что страна временно закроет воздушное пространство для гражданских дронов. Запрет будет действовать с 29 сентября по 3 октября на фоне саммита Евросоюза. Министр транспорта Дании Томас Даниэльсен пояснял, что мера призвана исключить путаницу между «легальными и вражескими» беспилотниками и упростить работу полиции по обеспечению безопасности. За нарушение запрета предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

