Дания получила помощь от НАТО после инцидентов с дронами

28 сентября стало известно, что страна временно закроет воздушное пространство для гражданских дронов. Запрет будет действовать с 29 сентября по 3 октября на фоне саммита Евросоюза. Министр транспорта Дании Томас Даниэльсен пояснял, что мера призвана исключить путаницу между «легальными и вражескими» беспилотниками и упростить работу полиции по обеспечению безопасности. За нарушение запрета предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до двух лет.