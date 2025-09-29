Наблюдатели ПАСЕ сообщили о препятствиях для избирателей из Приднестровья
На парламентских выборах в Молдавии, прошедших 28 сентября, были зафиксированы препятствия, мешавшие избирателям из Приднестровья добраться до участков. Об этом заявили наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на пресс-конференции. Трансляция велась на официальном сайте организации.
«Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы признали, что на выборах в Молдавии для избирателей из Приднестровья были препятствия, помешавшие им прийти на участки», – отметили участники пресс-конференции.
28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы. Явка составила 52,18%. Партия действия и солидарности (ПДС) набрала 50,14% голосов при подсчете 99,78% протоколов, включая зарубежные участки. Оппозиционный Патриотический блок получил 24,2%, блок проевропейских партий «Альтернатива» – 7,97%, «Наша партия» – 6,21%, партия «Демократия дома» – 5,62%.
Тогда же МИД Приднестровья выразил протест Молдавии в связи с применением антидемократических методов для недопуска граждан на избирательные участки в республике.
По данным МИДа, до начала голосования власти Молдавии предприняли меры по ограничению участия приднестровцев в голосовании на парламентских выборах через сокращение числа избирательных участков и переноса их в отдаленные населенные пункты. На пограничных мостах через Днестр были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения и проводились массовые проверки граждан и автомобилей. Кроме того, было заблокировано движение на мостах Рыбница – Резина и Каменка – Сенатовка.