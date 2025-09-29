Наблюдатели ПАСЕ сообщили о препятствиях для избирателей из Приднестровья

По данным МИДа, до начала голосования власти Молдавии предприняли меры по ограничению участия приднестровцев в голосовании на парламентских выборах через сокращение числа избирательных участков и переноса их в отдаленные населенные пункты. На пограничных мостах через Днестр были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения и проводились массовые проверки граждан и автомобилей. Кроме того, было заблокировано движение на мостах Рыбница – Резина и Каменка – Сенатовка.