Трамп пообещал ввести 100%-ные пошлины на иностранные фильмы
Президент США Дональд Трамп пообещал ввести 100%-ные торговые пошлины на любые фильмы, произведенные за пределами Соединенных Штатов. Об этом он написал в своей соцсети TruthSocial.
«Наш бизнес по производству фильмов был украден из Соединенных Штатов Америки другими странами, словно «конфета у ребенка», – написал Трамп.
В мае американский лидер уже грозил ввести 100%-ные пошлины на любые иностранные фильмы. Тогда киноэксперты говорили, что меры Трампа могут не только оказаться бесполезными для американской киноиндустрии, но и навредить ей.
Financial Times писала, что с 1 октября США вводят 100%-ные пошлины на импорт лекарств и фармацевтической продукции. По словам Трампа, пошлины коснутся всех брендовых или запатентованных фармацевтических товаров. При этом компании, активно строящие новые производственные площадки в США, будут освобождены от пошлин.