Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп пообещал ввести 100%-ные пошлины на иностранные фильмы

Ведомости

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести 100%-ные торговые пошлины на любые фильмы, произведенные за пределами Соединенных Штатов. Об этом он написал в своей соцсети TruthSocial.

«Наш бизнес по производству фильмов был украден из Соединенных Штатов Америки другими странами, словно «конфета у ребенка», – написал Трамп.

В мае американский лидер уже грозил ввести 100%-ные пошлины на любые иностранные фильмы. Тогда киноэксперты говорили, что меры Трампа могут не только оказаться бесполезными для американской киноиндустрии, но и навредить ей.

Financial Times писала, что с 1 октября США вводят 100%-ные пошлины на импорт лекарств и фармацевтической продукции. По словам Трампа, пошлины коснутся всех брендовых или запатентованных фармацевтических товаров. При этом компании, активно строящие новые производственные площадки в США, будут освобождены от пошлин.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь