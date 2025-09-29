Трамп анонсировал введение пошлин для стран, которые не производят мебель в США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет пошлины в отношении любой страны, которая не производит мебель в США. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
Трамп пояснил, что принял такое решение, чтобы «снова сделать Северную Каролину – штат, который полностью потерял свое мебельное производство из-за Китая и других стран, – великим».
29 сентября американский президент также пообещал ввести 100%-ные торговые пошлины на любые фильмы, произведенные за пределами США. «Наш бизнес по производству фильмов был украден из Соединенных Штатов Америки другими странами, словно «конфета у ребенка», – написал он в Truth Social.
Газета Financial Times сообщала, что с 1 октября США введут 100%-ные пошлины на импорт лекарств и фармацевтической продукции. По словам Трампа, тарифы коснутся всех брендовых или запатентованных фармацевтических товаров. При этом компании, активно строящие новые производственные площадки в США, будут освобождены от пошлин.