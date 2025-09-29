Путин и Рахмон обсудили предстоящие встречи
Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели телефонный разговор. В его рамках они обсудили график предстоящих встреч на высшем уровне в двустороннем и многостороннем форматах. Об этом говорится в сообщении на сайте таджикского лидера.
Кроме того, в ходе беседы главы государств обсудили текущие вопросы развития сотрудничества Таджикистана и России. Путин и Рахмон также обменялись мнениями по актуальным аспектам международной повестки дня.
Замглавы МИД РФ Александр Панкин 8 сентября сообщил, что Путин 9 октября отправится в Таджикистан с государственным визитом. В ходе своей речи на приеме в посольстве страны Панкин выразил уверенность в том, что визит российского президента придаст новый импульс развитию многосторонних связей между странами, а также позволит найти новые векторы развития двусторонних отношений.
9 сентября Путин поздравил Рахмона с Днем независимости республики. В телеграмме президента РФ говорилось, что отношения между Москвой и Душанбе «успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества». «Уверен, что мы будем и далее всемерно наращивать конструктивные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе», – написал Путин.