Путин и Рахмон обсудили предстоящие встречи

Ведомости

Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели телефонный разговор. В его рамках они обсудили график предстоящих встреч на высшем уровне в двустороннем и многостороннем форматах. Об этом говорится в сообщении на сайте таджикского лидера.

Кроме того, в ходе беседы главы государств обсудили текущие вопросы развития сотрудничества Таджикистана и России. Путин и Рахмон также обменялись мнениями по актуальным аспектам международной повестки дня.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин 8 сентября сообщил, что Путин 9 октября отправится в Таджикистан с государственным визитом. В ходе своей речи на приеме в посольстве страны Панкин выразил уверенность в том, что визит российского президента придаст новый импульс развитию многосторонних связей между странами, а также позволит найти новые векторы развития двусторонних отношений.

9 сентября Путин поздравил Рахмона с Днем независимости республики. В телеграмме президента РФ говорилось, что отношения между Москвой и Душанбе «успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества». «Уверен, что мы будем и далее всемерно наращивать конструктивные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе», – написал Путин.

