Путин и Рахмон обсудили предстоящие встречи

9 сентября Путин поздравил Рахмона с Днем независимости республики. В телеграмме президента РФ говорилось, что отношения между Москвой и Душанбе «успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества». «Уверен, что мы будем и далее всемерно наращивать конструктивные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе», – написал Путин.