Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин поздравил Рахмона с днем независимости Таджикистана

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с днем независимости Республики. Текст телеграммы приводится на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что Таджикистан достиг существенных успехов в социальной и экономической областях и пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене. По словам Путина, отношения между Россией и республикой «успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества». Страны плодотворно взаимодействуют на различных направлениях. В частности, государства координируют усилия в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН и других многосторонних структур.

«Уверен, что мы будем и далее всемерно наращивать конструктивные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе», – сказал Путин.

Путин посетит Таджикистан с госвизитом 9 октября

Политика / Международные отношения

9 октября Путин посетит Таджикистан с государственным визитом, сообщил замглавы МИДа Александр Панкин на приеме в посольстве страны, посвященном Дню независимости республики. По мнению Панкина, визит Путина придаст новый импульс развитию многосторонних связей между странами, а также позволит найти новые векторы развития двусторонних отношений.

1 сентября Путин и Рахмон провели двустороннюю встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Они обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки и подготовку трех мероприятий в Душанбе.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь