Путин поздравил Рахмона с днем независимости Таджикистана
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с днем независимости Республики. Текст телеграммы приводится на сайте Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что Таджикистан достиг существенных успехов в социальной и экономической областях и пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене. По словам Путина, отношения между Россией и республикой «успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества». Страны плодотворно взаимодействуют на различных направлениях. В частности, государства координируют усилия в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН и других многосторонних структур.
«Уверен, что мы будем и далее всемерно наращивать конструктивные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе», – сказал Путин.
9 октября Путин посетит Таджикистан с государственным визитом, сообщил замглавы МИДа Александр Панкин на приеме в посольстве страны, посвященном Дню независимости республики. По мнению Панкина, визит Путина придаст новый импульс развитию многосторонних связей между странами, а также позволит найти новые векторы развития двусторонних отношений.
1 сентября Путин и Рахмон провели двустороннюю встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Они обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки и подготовку трех мероприятий в Душанбе.