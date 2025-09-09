Путин поздравил Рахмона с днем независимости Таджикистана

Российский лидер подчеркнул, что Таджикистан достиг существенных успехов в социальной и экономической областях и пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене. По словам Путина, отношения между Россией и республикой «успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества». Страны плодотворно взаимодействуют на различных направлениях. В частности, государства координируют усилия в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН и других многосторонних структур.