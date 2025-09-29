В Кишиневе протестующие собрались у здания ЦИК после парламентских выборов

На митинге выступил один из лидеров блока – Игорь Додон. Он обвинил действующую власть и внешние силы в вмешательстве и заявил, что выборы можно признать легитимными лишь после тщательного рассмотрения жалоб в ЦИК и судах. Похожие обвинения выдвинул и бывший премьер Василий Тарлев, заявив, что выявленные нарушения будут засвидетельствованы и оспорены.