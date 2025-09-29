Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Кишиневе протестующие собрались у здания ЦИК после парламентских выборов

Ведомости

Сторонники «Патриотического блока» собрались в центре Кишинева у здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК), чтобы выразить протест против итогов парламентских выборов, по результатам которых победила правящая партия «Действие и солидарность». Об этом сообщают «РИА Новости».

Протестующие заявляют, что попытки сорвать акцию были предприняты провокаторами, выкрикивавшими лозунг «Слава Украине!». Этих лиц удалили с места события. Среди участников митинга был замечен активист Марин Андони, ранее критикуемый за высказывания в адрес гагаузов.

На митинге выступил один из лидеров блока – Игорь Додон. Он обвинил действующую власть и внешние силы в вмешательстве и заявил, что выборы можно признать легитимными лишь после тщательного рассмотрения жалоб в ЦИК и судах. Похожие обвинения выдвинул и бывший премьер Василий Тарлев, заявив, что выявленные нарушения будут засвидетельствованы и оспорены.

Как прошли парламентские выборы в Молдавии

Политика / Международные новости

Отмечается, что оппозиция уже приступила к подаче жалоб в Центризбирком и не исключает обращения в международные инстанции.

28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы. Явка составила 52,18%. Партия действия и солидарности (ПДС) набрала 50,14% голосов при подсчете 99,78% протоколов, включая зарубежные участки. Оппозиционный Патриотический блок получил 24,2%, блок проевропейских партий «Альтернатива» – 7,97%, «Наша партия» – 6,21%, партия «Демократия дома» – 5,62%.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её