В Кишиневе протестующие собрались у здания ЦИК после парламентских выборов
Сторонники «Патриотического блока» собрались в центре Кишинева у здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК), чтобы выразить протест против итогов парламентских выборов, по результатам которых победила правящая партия «Действие и солидарность». Об этом сообщают «РИА Новости».
Протестующие заявляют, что попытки сорвать акцию были предприняты провокаторами, выкрикивавшими лозунг «Слава Украине!». Этих лиц удалили с места события. Среди участников митинга был замечен активист Марин Андони, ранее критикуемый за высказывания в адрес гагаузов.
На митинге выступил один из лидеров блока – Игорь Додон. Он обвинил действующую власть и внешние силы в вмешательстве и заявил, что выборы можно признать легитимными лишь после тщательного рассмотрения жалоб в ЦИК и судах. Похожие обвинения выдвинул и бывший премьер Василий Тарлев, заявив, что выявленные нарушения будут засвидетельствованы и оспорены.
Отмечается, что оппозиция уже приступила к подаче жалоб в Центризбирком и не исключает обращения в международные инстанции.
28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы. Явка составила 52,18%. Партия действия и солидарности (ПДС) набрала 50,14% голосов при подсчете 99,78% протоколов, включая зарубежные участки. Оппозиционный Патриотический блок получил 24,2%, блок проевропейских партий «Альтернатива» – 7,97%, «Наша партия» – 6,21%, партия «Демократия дома» – 5,62%.