Захарова: избирательная кампания в Молдавии была «беспрецедентно грязной»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что парламентские выборы в Молдавии 28 сентября сопровождались массовыми нарушениями и грубыми манипуляциями. По ее словам, избирательная кампания была «беспрецедентно грязной», а власти использовали административный и силовой ресурс, чтобы обеспечить победу правящей партии «Действие и солидарность». Ее слова опубликованы на сайте МИД РФ.



Захарова отметила, что даже наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ «не смогли закрыть на нарушения глаза». Она заявила, что оппозиционные партии массово снимались с выборов, независимые СМИ блокировались, а некоторые избиратели, особенно в Приднестровье, были фактически лишены возможности проголосовать.