Главная / Политика /

Захарова: избирательная кампания в Молдавии была «беспрецедентно грязной»

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что парламентские выборы в Молдавии 28 сентября сопровождались массовыми нарушениями и грубыми манипуляциями. По ее словам, избирательная кампания была «беспрецедентно грязной», а власти использовали административный и силовой ресурс, чтобы обеспечить победу правящей партии «Действие и солидарность». Ее слова опубликованы на сайте МИД РФ.

Захарова отметила, что даже наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ «не смогли закрыть на нарушения глаза». Она заявила, что оппозиционные партии массово снимались с выборов, независимые СМИ блокировались, а некоторые избиратели, особенно в Приднестровье, были фактически лишены возможности проголосовать.

Также представитель МИД России обратила внимание на вмешательство со стороны Евросоюза. По ее словам, европейские чиновники открыто агитировали за партию власти, увязывая ее победу с продолжением финансовой помощи стране, что можно расценивать как шантаж избирателей.

Как в мире отреагировали на выборы в Молдавии

Политика / Международные новости

Захарова подчеркнула, что внутри самой Молдавии партия «Действие и солидарность» проиграла оппозиции и большинство голосов получила за счет голосования диаспоры. В частности, на территории России было открыто всего два участка, тогда как в странах Западной Европы – сотни. Это, по ее мнению, свидетельствует о предвзятом подходе молдавских властей к организации выборов.

Официальный представитель МИДа выразила надежду, что новые составы парламента и правительства Молдавии сделают выводы и откажутся от политики внешнего диктата, в том числе антироссийской направленности.

Голосование на выборах в парламент Молдавии прошло 28 сентября. По данным ЦИК страны, оппозиционные партии республики в сумме получили большинство голосов. После обработки 100% протоколов внутри Молдавии сообщалось, что патриотический блок набрал 28,25% голосов, блок проевропейских партий «Альтернатива» – 9,22%, «Наша партия» – 6,35%, «Демократия дома» – 5,72%. Партия Санду «Действие и солидарность» (ПДС) получила 44,13%.

Ситуацию изменили голоса, поданные за рубежом. Уровень явки составил 52,18%, а ПДС с учетом зарубежных участков набрала 50,14% голосов после обработки 99,78% протоколов. Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор выразил мнение, что итоги выборов были сфальсифицированы.

