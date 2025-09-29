«Хамас» еще не получил план Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа
Палестинская группировка «Хамас» еще не получила письменный план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил представитель организации Махмуд Мардави телеканалу Al Jazeera.
29 сентября Белый дом опубликовал план по Газе. Он предусматривает демилитаризацию территории и уничтожение террористической инфраструктуры, немедленное прекращение войны при согласии сторон с выводом израильских войск и возвращением заложников, освобождение заключенных и амнистию для членов «Хамаса», а также оказание гуманитарной помощи и восстановление инфраструктуры под контролем временного палестинского комитета с международным надзором.
Более того, он предусматривает создание специальной экономической зоны с привлечением инвестиций и свободой для жителей оставаться или уезжать, размещение международных сил стабилизации для обеспечения безопасности, проведение межконфессионального диалога и подготовку условий для палестинской самоуправляемой государственности, а также гарантии, что Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу, с поэтапным выводом войск в соответствии с условиями безопасности.
В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил, что ему сообщили о стремлении «Хамас» положить конец конфликту с Израилем. Американский президент также предупредил, что Нетаньяху получит полную поддержку США для действий, которые ему «придется предпринять», если «Хамас» отвергнет соглашение.