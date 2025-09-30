Газета
Главная / Политика /

Вэнс заявил об угрозе шатдауна правительства США

Ведомости

Правительству США может грозить остановка работы правительства (шатдаун) из-за разногласий с демократами. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Я думаю, что нас ждет закрытие правительства, потому что демократы не хотят принять правильное решение», – заявил Вэнс (цитата по «РИА Новости»). 

В США 1 октября начнется новый финансовый год, но без утвержденного бюджета. Если в конгрессе не примут временную резолюцию о продолжении финансирования правительства, многие федеральные учреждения могут быть закрыты на неопределенное время.

Белый дом поручил разработать план постоянного сокращения штата при шатдауне

Политика / Международные новости

19 сентября сенат США отклонил законопроект о краткосрочном финансировании правительства, одобренный палатой представителей, и альтернативное предложение демократов.

Партии находятся в состоянии противостояния, поскольку демократы в сенате, как пишет Associated Press (AP), отказываются предоставить необходимое количество голосов для решения о финансировании, которое позволило бы правительству продолжить работу. Демократы, как отмечается, настаивают на ключевых положениях в сфере здравоохранения в обмен на свои голоса: они добиваются продления субсидий, которые помогут людям с низким и средним доходом приобретать страховку в рамках закона о доступном медицинском обслуживании.

AP писало, что президент США Дональд Трамп на следующей неделе проведет встречу с четырьмя высшими должностными лицами конгресса в связи с угрозой остановки работы правительства. Встреча пройдет за день до крайнего срока, установленного для финансирования работы федерального правительства. 

