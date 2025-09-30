Times of Israel: Уиткофф покинет пост до конца 2025 года

Уиткофф стал первым представителем новой администрации США, посетившим Россию после инаугурации президента в январе 2025 г. Его первый визит в Москву 11 февраля был связан с передачей американца Марка Фогела, помилованного президентом РФ Владимиром Путиным. Второй визит состоялся 25 апреля и включал официальные переговоры с российским лидером.