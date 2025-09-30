Times of Israel: Уиткофф покинет пост до конца 2025 года
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф уйдет в отставку до конца 2025 г., сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник. По информации издания, решение будет реализовано после урегулирования конфликта в секторе Газа.
Источник пояснил, что офис спецпосланника уже готовится к изменениям. Уиткофф занимает официальный пост представителя президента США по Ближнему Востоку, считается, что он пользуется особым расположением американского лидера Дональда Трампа.
Уиткофф стал первым представителем новой администрации США, посетившим Россию после инаугурации президента в январе 2025 г. Его первый визит в Москву 11 февраля был связан с передачей американца Марка Фогела, помилованного президентом РФ Владимиром Путиным. Второй визит состоялся 25 апреля и включал официальные переговоры с российским лидером.
29 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что при посредничестве Уиткоффа Россия и США смогли сократить список разногласий по украинскому урегулированию. Он назвал дипломата бесценным членом команды, опровергнув критику в публикации Politico о его неподготовленности к переговорам.
3 сентября Путин отметил, что Уиткофф достоверно передает позицию американского президента. По словам российского лидера, это продемонстрировала встреча с Трампом в Анкоридже.