Путин оценил работу спецпосланника президента США Уиткоффа
Переговоры в Анкоридже показали, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф достоверно передает позицию России по итогам российско-американских переговоров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
«Я убежден, что Уиткофф излагает в контактах со мной и с другими членами команды российского руководства позицию именно американского президента, а не какую-либо другую. Наши переговоры в Анкоридже показали, что он вполне достоверно передает позицию российской стороны», – сказал президент. В целом Путин отказался оценивать работу Уиткоффа, потому что это, по его словам, должен делать президент США Дональд Трамп.
Встреча Путина и Уиткоффа состоялась в Кремле 6 августа. Переговоры прошли в закрытом режиме. На встрече присутствовал также помощник президента РФ Юрий Ушаков. 28 августа агентство Reuters со ссылкой на источник заявило, что дипломатические усилия Уиткоффа переросли в хаос, так как во время встречи с Путиным в Москве он нарушил стандартный протокол, придя без секретаря госдепартамента.
Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что Уиткофф на встрече с Путиным в Москве был с переводчиком госдепартамента и все было четко записано.