Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин оценил работу спецпосланника президента США Уиткоффа

Ведомости

Переговоры в Анкоридже показали, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф достоверно передает позицию России по итогам российско-американских переговоров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«Я убежден, что Уиткофф излагает в контактах со мной и с другими членами команды российского руководства позицию именно американского президента, а не какую-либо другую. Наши переговоры в Анкоридже показали, что он вполне достоверно передает позицию российской стороны», – сказал президент. В целом Путин отказался оценивать работу Уиткоффа, потому что это, по его словам, должен делать президент США Дональд Трамп.

Встреча Путина и Уиткоффа состоялась в Кремле 6 августа. Переговоры прошли в закрытом режиме. На встрече присутствовал также помощник президента РФ Юрий Ушаков. 28 августа агентство Reuters со ссылкой на источник заявило, что дипломатические усилия Уиткоффа переросли в хаос, так как во время встречи с Путиным в Москве он нарушил стандартный протокол, придя без секретаря госдепартамента.

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что Уиткофф на встрече с Путиным в Москве был с переводчиком госдепартамента и все было четко записано.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте