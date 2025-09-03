Путин оценил работу спецпосланника президента США Уиткоффа

Переговоры в Анкоридже показали, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф достоверно передает позицию России по итогам российско-американских переговоров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.



«Я убежден, что Уиткофф излагает в контактах со мной и с другими членами команды российского руководства позицию именно американского президента, а не какую-либо другую. Наши переговоры в Анкоридже показали, что он вполне достоверно передает позицию российской стороны», – сказал президент. В целом Путин отказался оценивать работу Уиткоффа, потому что это, по его словам, должен делать президент США Дональд Трамп.