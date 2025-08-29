Дмитриев: на встрече с Путиным Уиткофф был с переводчиком госдепартамента
Спецпосланник США Стив Уиткофф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве был с переводчиком госдепартамента, и все было четко записано, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в социальной сети X.
«Фейковые статьи лгут, как и подтвердил [вице-президент США] Джей Ди Вэнс», – добавил он.
Вэнс на своей станице в X написал, что Уиткофф никого не вводил в заблуждение относительно того, что ему говорили в Кремле, как об этом писали в Politico. По словам вице-президента, усилиями Уиткоффа удалось сузить список открытых вопросов украинского кризиса до набора четких и определенных пунктов: гарантий безопасности и территориальных уступок.
28 августа и агентство Reuters со ссылкой на источник заявило, что дипломатические усилия Уиткоффа переросли в хаос, так как во время встречи с Путиным в Москве он нарушил стандартный протокол, придя без секретаря госдепартамента.
Встреча Путина и Уиткоффа состоялась в Кремле 6 августа. Переговоры прошли в закрытом режиме. На встрече присутствовал также помощник президента РФ Юрий Ушаков.