Дмитриев: на встрече с Путиным Уиткофф был с переводчиком госдепартамента

Вэнс на своей станице в X написал, что Уиткофф никого не вводил в заблуждение относительно того, что ему говорили в Кремле, как об этом писали в Politico. По словам вице-президента, усилиями Уиткоффа удалось сузить список открытых вопросов украинского кризиса до набора четких и определенных пунктов: гарантий безопасности и территориальных уступок.