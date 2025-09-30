Захарова: Лондон саморазоблачительно призвал к завершению украинского конфликта
Призыв Лондона к завершению украинского конфликта – это саморазоблачительные заявления, сказала ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мне кажется, это тот самый случай, когда официальный Лондон буквально признался в содеянном», – заявила она.
По словам Захаровой, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не дал шанса на мирное урегулирование украинского кризиса, когда проводил работу с Киевом, чтобы отговорить его от участия в переговорах. Она отметила, что сейчас Лондон проводит тактику запугивания, как и тогда, при работе с Банковой.
«Вот они сейчас, будучи учителями, натаскивающими [президента Украины Владимира] Зеленского, повторяют тактику запугивания уже в своем национальном качестве».
29 сентября министр обороны Великобритании обратился к президенту РФ Владимиру Путину с посланием. Он призвал российского лидера завершить конфликт на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Путин готов к трехсторонним переговорам, в том числе с Зеленским и лидером США Дональдом Трампом.