Захарова: Лондон саморазоблачительно призвал к завершению украинского конфликта

Ведомости

Призыв Лондона к завершению украинского конфликта – это саморазоблачительные заявления, сказала ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мне кажется, это тот самый случай, когда официальный Лондон буквально признался в содеянном», – заявила она.

По словам Захаровой, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не дал шанса на мирное урегулирование украинского кризиса, когда проводил работу с Киевом, чтобы отговорить его от участия в переговорах. Она отметила, что сейчас Лондон проводит тактику запугивания, как и тогда, при работе с Банковой.

«Вот они сейчас, будучи учителями, натаскивающими [президента Украины Владимира] Зеленского, повторяют тактику запугивания уже в своем национальном качестве».

29 сентября министр обороны Великобритании обратился к президенту РФ Владимиру Путину с посланием. Он призвал российского лидера завершить конфликт на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Путин готов к трехсторонним переговорам, в том числе с Зеленским и лидером США Дональдом Трампом.

