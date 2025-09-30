По словам Захаровой, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не дал шанса на мирное урегулирование украинского кризиса, когда проводил работу с Киевом, чтобы отговорить его от участия в переговорах. Она отметила, что сейчас Лондон проводит тактику запугивания, как и тогда, при работе с Банковой.