Министр обороны Британии призвал Россию завершить конфликт на Украине
Министр обороны Великобритании Джон Хили обратился к президенту РФ Владимиру Путину с посланием. Он призвал российского лидера завершить конфликт на Украине, передает телеканал Sky News.
«Вот наше послание Москве из Ливерпуля: президент Путин, вы не победите. <…> Достаточно переговоров. Согласитесь на мир», – сказал Хили.
29 сентября глава МИД Украины Андрей Сибига выразил мнение, что Москва находится в конфликте с Североатлантическим альянсом и миру нужно это признать. При этом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия не хочет войны с Европой и не заинтересована в ней. Он все же допустил, что такой конфликт может разрастись из-за разобщенности европейских стран и безответственности их лидеров.
28 сентября генсек НАТО Марк Рютте отметил, что конфликт на Украине, скорее всего, завершится переговорами. Он также допустил, что Украина вступит в НАТО в будущем, «но не сейчас». Киеву необходимы собственные вооруженные силы и гарантии безопасности со стороны союзников, по его мнению.