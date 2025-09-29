Министр обороны Британии призвал Россию завершить конфликт на Украине

29 сентября глава МИД Украины Андрей Сибига выразил мнение, что Москва находится в конфликте с Североатлантическим альянсом и миру нужно это признать. При этом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия не хочет войны с Европой и не заинтересована в ней. Он все же допустил, что такой конфликт может разрастись из-за разобщенности европейских стран и безответственности их лидеров.