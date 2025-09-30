В Кремле отметили содержательность результатов работы Лаврова на ГА ООН
Результаты работы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на 80-й сессии Генассамблеи ООН стали содержательными, насыщенными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это напряженнейшая работа. Конечно же, это очень позитивно оценивается. Все результаты действительно насыщенные, содержательные», – сказал представитель Кремля.
По его словам, президенту РФ Владимиру Путину также доложили о результатах поездки Лаврова.
27 сентября на пресс-конференции по итогам поездки министра на ГА ООН дипломат заявил, что рассчитывать на возвращение Украины к границам 2022 г. было бы «политической слепотой и полным непониманием» происходящего. Он также объяснил, что Москва не ударяет по гражданским объектам и не направляет дроны в сторону территорий государств ЕС или НАТО. Глава МИД РФ также напомнил об инциденте с БПЛА в Польше, подчеркнув, что дальность полета тех беспилотников меньше, чем от границы РФ до польской территории.
На полях 80-й Генассамблеи ООН Лавров провел встречи с главами МИД Чада, Алжира, Бразилии, Сингапура, Никарагуа. Также 24 сентября состоялась его встреча с госсекретарем США Марко Рубио.