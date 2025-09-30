В Кремле отметили содержательность результатов работы Лаврова на ГА ООН

27 сентября на пресс-конференции по итогам поездки министра на ГА ООН дипломат заявил, что рассчитывать на возвращение Украины к границам 2022 г. было бы «политической слепотой и полным непониманием» происходящего. Он также объяснил, что Москва не ударяет по гражданским объектам и не направляет дроны в сторону территорий государств ЕС или НАТО. Глава МИД РФ также напомнил об инциденте с БПЛА в Польше, подчеркнув, что дальность полета тех беспилотников меньше, чем от границы РФ до польской территории.