Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Кремле отметили содержательность результатов работы Лаврова на ГА ООН

Ведомости

Результаты работы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на 80-й сессии Генассамблеи ООН стали содержательными, насыщенными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это напряженнейшая работа. Конечно же, это очень позитивно оценивается. Все результаты действительно насыщенные, содержательные», – сказал представитель Кремля.

По его словам, президенту РФ Владимиру Путину также доложили о результатах поездки Лаврова.

27 сентября на пресс-конференции по итогам поездки министра на ГА ООН дипломат заявил, что рассчитывать на возвращение Украины к границам 2022 г. было бы «политической слепотой и полным непониманием» происходящего. Он также объяснил, что Москва не ударяет по гражданским объектам и не направляет дроны в сторону территорий государств ЕС или НАТО. Глава МИД РФ также напомнил об инциденте с БПЛА в Польше, подчеркнув, что дальность полета тех беспилотников меньше, чем от границы РФ до польской территории.

На полях 80-й Генассамблеи ООН Лавров провел встречи с главами МИД Чада, Алжира, Бразилии, Сингапура, Никарагуа. Также 24 сентября состоялась его встреча с госсекретарем США Марко Рубио.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь