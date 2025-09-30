Кремль считает, что Германия уже давно вовлекла себя в конфликт с Россией
Москва понимает, что Германия уже вовлеклась в конфликт РФ и Украины косвенным путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что страна больше не находится в состоянии мира.
«Но для нас очевидным является тот факт, что косвенно Германия уже давно вовлекла себя в этот конфликт. Поэтому здесь тоже никаких новаций мы не усматриваем», – сказал представитель Кремля.
30 сентября Мерц подчеркнул, что Германия находится не в состоянии войны, но и не в состоянии мира. Он отметил, что обеспокоен инцидентами с беспилотниками над Данией и федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн. По его словам, подобные полеты тревожат, а потому лучше всего было бы не допускать проникновения дронов в воздушное пространство Европы.
Агентство Bloomberg писало, что Мерц вступил в противостояние с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы вернуть Берлину ключевую роль в принятии важнейших европейских решений. Издание подчеркнуло, что канцлер открыто критикует политику ЕК в вопросах торговли, бюджета, обороны.