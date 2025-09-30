Кремль считает, что Германия уже давно вовлекла себя в конфликт с Россией

30 сентября Мерц подчеркнул, что Германия находится не в состоянии войны, но и не в состоянии мира. Он отметил, что обеспокоен инцидентами с беспилотниками над Данией и федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн. По его словам, подобные полеты тревожат, а потому лучше всего было бы не допускать проникновения дронов в воздушное пространство Европы.