Политика

Песков: на линии фронта нет места браваде со стороны Украины

Ведомости

Ситуация на линии фронтов не располагает к бравадам со стороны украинских военных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, как в Кремле отреагировали на угрозы главы МИД Украины Андрея Сибиги ударить дальнобойным оружием по России, Песков ответил: «Негативно, конечно же, негативно. Заявление не новое. Много такой бравады мы слышим».

Пресс-секретарь президента не ответил, почему при этом Сибига сказал, что в Киеве рассчитывают завершить конфликт в 2025 г. Об этом министр заявил на Варшавском форуме по вопросам безопасности 29 сентября. «Не знаю, здесь я не могу ничего сказать», – ответил Песков.

По словам Сибиги, дополнительную уверенность в этом придает «дипломатическая активизация», в том числе встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он отметил, что переговоры придали «дополнительную дипломатическую динамику в правильном направлении».

28 сентября Песков отвечал, что президент России Владимир Путин уже говорил, каким будет ответ в случае попыток Украины атаковать Кремль, и этот вопрос лучше не обсуждать. Президент Украины Владимир Зеленский, как стало известно ранее, обратился к Трампу с просьбой предоставить Украине крылатые ракеты большой дальности «Томагавк». Сообщалось, что украинский лидер допустил возможность нанесения ударов по объектам на территории России, включая Кремль.

