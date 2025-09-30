Песков: на линии фронта нет места браваде со стороны Украины

Пресс-секретарь президента не ответил, почему при этом Сибига сказал, что в Киеве рассчитывают завершить конфликт в 2025 г. Об этом министр заявил на Варшавском форуме по вопросам безопасности 29 сентября. «Не знаю, здесь я не могу ничего сказать», – ответил Песков.