Лукашенко заявил о центральной роли России в развитии СНГ и ЕАЭС
Россия должна иметь центральную роль в объединении СНГ и ЕАЭС, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, которые участвуют в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщила пресс-служба кабмина РФ.
«Центром всего является Россия, она должна внести главный вклад, чтобы склеить, объединить, не дать развалиться в это время нашим союзам и нашему главному союзу», – сказал глава государства.
26 сентября состоялись переговоры Лукашенко и президента РФ Владимира Путина. Диалог продлился более пяти часов. Белорусский лидер заявил, что на встрече он вместе с российским коллегой заслушал доклад Генерального штаба ВС РФ. По его словам, Путин «ничего не скрывает» от него.
По итогам встречи Лукашенко также отметил, что у Путина есть очень хорошее предложение по Украине, которое он уже высказывал президенту США Дональду Трампу на Аляске. Как рассказал президент Белоруссии, это решение конфликта американская делегация увезла в Вашингтон, чтобы подумать. Затем оно было одобрено со стороны США, по словам Лукашенко.