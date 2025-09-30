Лукашенко заявил о центральной роли России в развитии СНГ и ЕАЭС

По итогам встречи Лукашенко также отметил, что у Путина есть очень хорошее предложение по Украине, которое он уже высказывал президенту США Дональду Трампу на Аляске. Как рассказал президент Белоруссии, это решение конфликта американская делегация увезла в Вашингтон, чтобы подумать. Затем оно было одобрено со стороны США, по словам Лукашенко.